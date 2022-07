Loppuunmyyty Hassisen Koneen konsertti täyttää Ratinan stadionin lauantaina – oletko menossa? Muista nämä asiat

40-vuotisjuhlaansa viettävän Hassisen Koneen jättikonserttia on jouduttu siirtämään koronan vuoksi jo kahdesti, mutta lauantaina odotus viimein päättyy. Kotikaupungissaan Joensuussa sijainneen ompelukoneliikkeen mukaan itsensä nimennyt bändi perustettiin vuonna 1979, ja tänä vuonna juhlittu 40 vuotta myöhemmin -konserttikiertue saa loppuhuipennuksensa Ratinan stadionilla.

Onhan lippu mukana?

Nyt on viimeistään aika kaivaa liput pöytälaatikosta ja tarkastaa, että ne ovat edelleen kunnossa. Mikäli lippu on esimerkiksi haalistunut, eikä viivakoodia näe kunnolla, olethan yhteydessä lippukauppaan. Jos lippu on digitaalinen, kannattaa se ladata puhelimeen jo kotona.