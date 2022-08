Soklin kaivoshanke koki ison vastoinkäymisen, mutta kairaus vain jatkuu – "Mitä hiivattia ne täällä vielä tekevät", paikallinen ihmettelee

Nyt Soklin pelastaneet tahot haluavat liittää koko Tulppion alueen naapurissa olevaan Urho Kekkosen kansallispuistoon. Kemin-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka sanoo, että jo 50 vuoden ajan esillä ollut kaivoshanke on nyt korkea aika haudata.

– Paikallisia ihmisiä ja elinkeinoja on pidetty löyhässä hirressä. Tähän pitäisi saada joku kestävämpi ja ympäristöystävällisempi ratkaisu, Kavakka sanoo.

Tulppion alue rajautuu pohjoisessa Urho Kekkosen kansallispuistoon ja eteläkantilla Värriön luonnonpuistoon ja Tuntsan erämaa-alueeseen. Tulppiossa on ennestään kaksi pientä luonnosuojelualuetta Yli-Nuortti, joka on Nuorttijoen latvahaara ja Törmäsoja, joka laskee suoraan Venäjän puolelle.

Valtion hankeyhtiö laajentaa kaivoshanketta kovaan kallioperään

Projektinjohtaja Pasi Heinon mukaan tavoite on selvittää maanpinnan pehmeään fosfaattikerrostumaan sopivien kairausmenetelmien lisäksi myös kallioperään soveltuvia tekniikoita.

Lähdepohjainen Loitsana lampi Soklissa Savukoskella. Alueelle vireillä oleva valtion kaivoshankeyhtiö Sokli Oy:n fosfaattikaivoshanke kuivattaisi ja poistaisi lammen. Lammen rannalta on löydetty Lapin tähän asti vanhin asutus yli 10 000 vuoden takaa.

Suomen suurin teollisuuslaitos maan erämaisimmassa kolkassa

Kaivoksen melu-, pöly- ja valohaitta-alueita on noin 60 neliökilometriä. Soklin kaivosalue olisi samankokoinen kuin Terrafamen kaivosalue Sotkamossa. Sipilän mukaan kaivosalueen ulkopuolisen tie-, sähkö- ja muun infra-rakentamisen johdosta Soklin maankäyttötarpeet ylittäisivät todennäköisesti myös Talvivaaran koon.

Savukoski on Suomen harvimmin asuttu kunta. Siellä asuu vain 0,16 asukasta per neliökilometri, kun Helsingissä asukkaita on neliökilometrillä yli 3000.