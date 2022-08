Näitä tavaroita kauppojen pitäisi kieltäytyä myymästä, jos asiakas aikoo viedä ne Venäjälle – oikeustieteilijä näkee yhden ongelman: "Voi olla vaikea kysellä"

Ylellisyystuotteet vientikiellossa

Poikkeuksellisesti Venäjälle saa kuitenkin viedä esimerkiksi sähkölaitteen tai älypuhelimen, jonka arvo on enintään 750 euroa tai auton, jonka arvo on enintään 50 000 euroa.

Ministeriön mukaan kaupan pitää kieltäytyä tuotteen myynnistä, jos on selvää, että asiakkaan on tarkoitus viedä pakotteen alainen tuote Venäjälle.

– Tämä on lisännyt yleistä tietoisuutta pakotteista. Neuvontaa on saatavilla jatkossakin, mutta jokaisen yrityksen vastuulla on tuntea asiakkaansa, tuotteensa sekä lainsäädäntö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi kirjoittaa.

Syrjiä ei saa

Kaupalla rajalliset mahdollisuudet valvoa

Poikkeuksena ovat esimerkiksi pankit, joita viranomaiset voivat velvoittaa vaikkapa rajoittamaan rahansiirtoja. Yksittäisillä kaupoilla on rajalliset mahdollisuudet selvittää, minne tuote on menossa.

Neuvoja asiakkaille

”Hyvää asiakaspalvelua”

– Sehän on ihan hyvää asiakaspalvelua. Mikään ei estä kertomasta pakotteista, jos esimerkiksi keskustelussa tulee ilmi, että henkilö on turisti Venäjältä ja on pian palaamassa Venäjälle. Toisaalta jos henkilö haluaa silti ostaa tuotteen, se on syytä myydä, ellei ota riskiä, että syyllistyy jonkinlaiseen syrjintään, Hyttinen pohtii.