Suomessa on yli sata kansallispuisto-opasta, jotka puuttuvat roskaamiseen ja koirien irtipitämiseen luonnossa

Suomen runsaasta sadasta kansallispuisto-oppaasta yksi on Mikko Huotari, joka on valmistunut Muoniosta, Ammattiopisto Lappian ja Metsähallituksen yhteiskoulutuksesta. Tänä kesänä hän on työskennellyt Äkäslompolon maastossa liikkuvana asiakasneuvojana, ensi viikolla hän suuntaa Pallakselle.