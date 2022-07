Mystinen tarrailmiö leviää Helsingissä – ajatus automatisoidusta kasvojentunnistusjärjestelmästä hämmästyttää ja hirvittää ihmisiä

Tarrat aiheuttavat "kuumottavia" tunteita

– Toisaalta meidän puhelimissamme on jo sama teknologia ja kasvojentunnistuksella pääsee eri sovelluksiin tai vaikka pankkitilille. Siinä kontrolli on kuitenkin itsellä, kun taas tässä se on päälaellaan: että on itse julkisella paikalla ja joku muu voi käyttää tätä järjestelmää.