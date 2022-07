Caroline Shaw säveltää, jotta hän kuulisi jotain, mitä ei ole kuullut – yksi hänen musiikistaan hullaantuneista on Kanye West

Uskomuksen mukaan jotkut syntyvät onnellisten tähtien alla. Caroline Shaw voisi hyvin olla yksi heistä.

Suomessa ensimmäistä kertaa vieraileva yhdysvaltalaismuusikko inspiroi ympärillään olevia innostumalla ja kiinnostumalla. Se kuvastaa häntä paitsi ihmisenä myös säveltäjänä, laulajana ja instrumentalistina. Shaw on ennakkoluuloton ja kokeilunhaluinen taiteilija, joka löytää musiikillisia ideoita kaikkialta.

– Saatan kysyä itseltäni, miltä tuo esine kuulostaisi, jos se olisi musiikkia. Se on mahtava kysymys, jos tarvitsee inspiraatiota, Shaw nauraa.

Pulitzerin jälkeen on syntynyt yli sata teosta

Shaw’n (s. 1982) ura säveltäjänä lähti lentoon yhdeksän vuotta sitten, kun hänestä tuli 30-vuotiaana nuorin musiikin Pulitzer-voittaja. Amerikkalaiselle säveltäjälle myönnettävän palkinnon ovat pokanneet aiemmin esimerkiksi Aaron Copland (1945), Samuel Barber (1958 ja 1963) ja John Adams (2003).

Shaw pokkasi palkinnon vuonna 2013 teoksella Partita for 8 voices, joka on kutkuttavaa kuunneltavaa ja eräänlainen tutkimusmatka ihmisäänen saloihin. Hän yllättyi voitosta, sillä tarkoitus oli (siirryt toiseen palveluun) lähinnä saada näkyvyyttä omalle lauluyhtyeelle Roomful of Teethille.

Pulitzerin myötä alkoi sadella teostilauksia. Yhdeksässä vuodessa Shaw on säveltänyt omien laskujensa mukaan yli sata teosta. Se on todella paljon.

– Sanon aina kyllä, koska haluan jatkuvasti kokeilla uutta. Onneksi todella pidän musiikin kirjoittamisesta.

Shaw itse kokee, että hän pääsi aloittamaan kuin varkain. Ennen Pulitzeria hän oli säveltänyt vasta muutamia teoksia valmiiksi.

– Se oli onni, sillä kenelläkään ei ollut odotuksia. Harva edes tiesi, että sävellän.

Shaw muistuttaa, että musiikissa riittää löydettävää pitkäksi aikaa. – On hyvä kokeilla, toimiiko se, riippumatta siitä, onko se oikein. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kanye West ihastui Shaw'n tapaan tehdä musiikkia

Pulitzer-voiton jälkeen odotukset kasvoivat, ja samalla Shaw’lle avautui ovia klassisen musiikin maailman lisäksi popmusiikin puolelle. Ehkä yllättävin yhteistyökuvio syntyi räppäri Kanye Westin kanssa vuonna 2015.

– Ajattelin häntä juuri eilen, Shaw kertoo.

West kuuli Partitan Los Angelesissa ja tapasi teoksen säveltäjän takahuoneessa. Parin viikon kuluttua Westin tuottaja otti yhteyttä (siirryt toiseen palveluun) ja pyysi kappaleista orkesterisovituksia. Shaw ei kiinnostunut ehdotuksesta sellaisenaan, vaan teki Say You Will -hitistä oman versionsa, remixin, johon hän lisäsi omaa lauluaan ja viulunsoittoaan.

– Hän hullaantui siitä ihan täysin, Shaw kuvaa Westin innostusta.

– Oli kiinnostavaa yrittää päästä käsiksi kappaleen ytimeen.

Shaw on ollut mukana muun muassa kahdella Kanye Westin albumilla. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kaksikkoa yhdisti rakkaus musiikkiin. West on Shaw’n mukaan tyyppiä, joka reagoi välittömästi kuulemaansa musiikkiin – hänestä näkee heti, kuinka musiikki vaikuttaa, ja mitä hän ajattelee siitä. Shaw sai myös uuden näkökulman siihen, kuinka musiikin parissa voi työskennellä.

– West ei ole tyyppi, joka katoaa yksin studioon ja tulee ulos valmiin kappaleen kanssa. Sen sijaan hän ottaa vaikutteita kaikkialta ja vaihtaa ajatuksia useiden ihmisten kanssa samaan aikaan. Hänellä on kaiken aikaa projekteja päällekkäin, elokuva siellä, biisi tuolla, ja hän vaihtaa aiheesta toiseen sujuvasti. Hän rakastaa sellaista luovaa prosessia.

Shaw on oppinut päinvastaisen tavan toimia – pitäisi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.

– Parasta olisi varmaan löytää tasapaino näiden kahden välillä.

Yhteistyö alkoi rakoilla 2016, kun West antoi julki poliittisia mielipiteitään. Hän muun muassa kertoi medialle, että Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa hän olisi äänestänyt Donald Trumpia, jos olisi äänestänyt. Shaw, joka oli tuolloin mukana Westin kiertueella, jätti sen kesken.

– Hän on mielestäni tosi mielenkiintoinen tyyppi, mutta poliittisesti olemme kaukana toisistamme. Asiat muuttuivat monimutkaisiksi.

Klassisen musiikin puolella ollaan pakkomielteisen korrekteja

Meidän Festivaalilla Caroline Shaw esiintyy muun muassa yhdysvaltalaisen, nelihenkisen Sō Percussion -yhtyeen kanssa. Hedelmällinen yhteistyö on palkittu Grammylla.

Kun Shaw ja lyömäsoitinyhtyeen Josh Quillen esittävät Ylelle kameran edessä Let the Soil Play Its Simple Part -levyn nimiraidan, on selvää, että Shaw'lle genrerajoja ei ole. Musiikki on klassisen musiikin kasvatille ennen kaikkea musiikkia.

– Kasvoin klassisen musiikin parissa. Se oli kaikki, mitä kuuntelin, mitä soitin ja mitä rakastin. Sitten löysin popmusiikin, ja nyt rakastan sitäkin. Yritän tehdä asioita, jotka tuntuvat aidoilta, sellaista, mitä haluan kuulla, mutta en ole kuullut aikaisemmin. Sellaisia asioita yritän saada musiikkiini, jos vain mahdollista.

Let the Soil Play Its Simple Part, Caroline Shaw, laulu, Josh Quillen, steel pan

Klassisen musiikin maailmaan hän toivoo joustavuutta. Se antaisi tilaa vapaasti virtaavalle luovuudelle, joka on yksi Shaw'n taiteen pääraaka-aineista.

– Klassisen musiikin puolella olemme usein pakkomielteisen asiallisia ja korrekteja musiikin suhteen.

Shaw on kirjoittanut muutamia orkesteriteoksia, muun muassa konserton viululle ja orkesterille, sekä paljon kamari- ja laulumusiikkia. Pienempi kokoonpano joustaa verrattuna suureen sinfoniaorkesteriin.

– Jousikvartetti on lempi-instrumenttini. Alun perin rakastuin lapsena juuri kamarimusiikkiin.

Nuorena mikään ei saanut samalla tavalla itkemään

Shaw sai viulun käteensä kaksivuotiaana. Suzuki-metodilla opettava äiti otti lapsensa oppilaakseen. Ensimmäiset sävellykset syntyivät kymmenenvuotiaana.

– Mutta toden teolla rakastuin musiikkiin teini-ikäisenä. En esimerkiksi harjoitellut ollenkaan ennen kuin täytin 14.

Laulaminenkin on aina ollut lähellä Shaw’n sydäntä, mutta viulistiksi hän on kouluttautunut. Siinä on vissi ero, vaikka jousisoittimella tarkoitus on tietyllä tapaa imitoida laulua.

– Laulaessa oloni oli pitkään turvaton, kun taas viululla musiikki ikään kuin suodattuu instrumentin läpi.

Nykyään tilanne on toinen. Tai ainakin laulu on Shaw'lle merkittävä osa itseilmaisua. Hän hyräilee vähän väliä, kun mieleen juolahtaa mielenkiintoinen tai ajankohtainen melodianpätkä. Musiikki muistuttaa koko ajan itsestään.

– En voi puhua kaikkien puolesta, mutta itselleni musiikki on tärkeää. Nuorena mikään ei saanut minua samalla tavalla itkemään. Eikä meillä ole täällä maan päällä kovin paljon aikaa. Musiikki vaikuttaisi olevan varsin ihana juttu tehtäväksi sen aikaa, kun täällä ollaan, Shaw sanoo.

Shaw aikoo pitää taukoa säveltämisestä alkaen tämän vuoden lopusta. Tauon pituudesta ei ole tietoa hänellä itselläänkään. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Onnellisten tähtien alla

Haastattelun jälkeen Caroline Shaw istuu valokuvattavana Järvenpään Kallio-Kuninkalan kulttuurikeskuksen idyllisellä pihalla, joka on Meidän Festivaalin pääkallopaikkoja. Hän hymyilee ja ihastelee kaunista luontoa. Tämä on kaikki, mitä muusikko on tähän mennessä Suomesta nähnyt, sillä hän saapui festivaalille suoraan Helsinki-Vantaalta.

Nousukiidostaan huolimatta taiteilija aikoo jättää säveltämisen tauolle loppuvuodesta. Ehkä vuodeksi, ehkä muutamaksi, tauon mittaa hän ei itsekään vielä tiedä. Silloin aikaa jää muille kiinnostaville luoville projekteille.

Hetkeksi Shaw'n katse kiinnittyy maahan. Muusikko noukkii nurmesta neliapilan. Hän todella saattaa olla syntynyt onnellisten tähtien alla.

Todennäköisesti Shaw ehti kuvattavana miettiä, miltä neliapila kuulostaisi. Kuva: Jari Kovalainen / Yle