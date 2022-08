Kuntien mielenterveyspalveluissa on ollut suuria eroja – väitöstutkija: soteuudistus voi parantaa yhdenvertaisuutta viisaasti toteutettuna

– Kyllähän se on merkittävä asia, että mahdollisuudet päästä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ovat olleet näin erilaiset ihan HUS-alueen sisällä kuntien välillä, sanoo väitöskirjan tekijä, psykiatrian erikoislääkäri Minna Sadeniemi .

Palvelut kartoitettiin vuosina 2012–2014. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehty väitöskirja on osa kansainvälistä Refinement-tutkimushanketta, jossa vertailtiin yhdeksän eurooppalaisen maan mielenterveyspalvelujärjestelmiä.

Asuinpaikka on vaikuttanut palveluiden saamiseen

Kartoitusajankohdan jälkeen palveluissa on ehtinyt tapahtua muutoksia, mutta Minna Sadeniemen mukaan tulokset kertovat siitä, että palvelujärjestelmässä on suurta vaihtelua, jopa sattumanvaraisuutta asuinpaikasta riippuen.

Toisissa kunnissa on siis ollut huomattavasti toisia kuntia paremmat mahdollisuudet saada omalta terveysasemalta keskusteluapua lieviin mielenterveyden häiriöihin.

– Meillä on ollut kuntiin hajautettu terveydenhuoltojärjestelmä. Tämä kertoo siitä, minkä tyyppiseen palvelurakenteeseen se on johtanut, Minna Sadeniemi sanoo.

Väitöstutkija: Palvelujärjestelmää seurattava säännöllisesti

Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy soteuudistuksen myötä kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla järjestämisvastuu edelleen säilyy.

Hyvinvointialueilla väestöpohja on aiempaa järjestelmää laajempi, eivätkä kunnat enää vastaa palveluiden järjestämisestä. Minna Sadeniemen mukaan soteuudistus on mahdollisuus mielenterveyspalveluiden yhdenvertaisuuden parantamiseen, jos palvelut järjestetään viisaasti.

– On lieviä mielenterveyshäiriöitä, joita voidaan hoitaa matalan kynnyksen palveluissa. Sitten on ihmisiä, joilla on vaikeita ja monimuotoisia ongelmia.