Unkari on jäänyt EU:ssa yksin, kun Viktor Orbán tanssii "riikinkukkotanssia" – EU-tuet kelpaavat mutta arvot eivät

EU:lla on ongelma: Unkari.

Vielä viime vuonna yhteisiä arvoja koskevissa asioissa oli usein kaksi vastarannankiiskeä: Puola ja Unkari. Venäjän hyökkäyksen alettua Puola on lähentynyt muuta EU:ta ja Unkari on jäänyt yksin.

Pääministeri Viktor Orbán on johtanut maansa tilanteeseen, jossa se on yksinäinen peluri.

EU:n luonteeseen kuuluu, ettei kaikki sovi kaikille maille. Mutta Unkari on asettunut räikeästi muuta EU:ta vastaan.

"Riikinkukkotanssia"

– Orbán on epäilemättä useita kertoja onnistunut saavuttamaan tavoitteensa provokatiivisella käytöksellä ja hyvin korkealla profiililla, Nyyssönen sanoo.

Taustalla on kansansuosio, joka on niin vankka ettei sitä muualla Euroopassa oikein vieläkään ymmärretä.

Orbán on tosin muuttanut maan vaalijärjestelmää sellaiseksi, että voittaja saa helposti avokätisen paikkaenemmistön parlamenttiin. Nyt hänellä on yli kahden kolmasosan enemmistö, mikä tarkoittaa ettei oppositiolla ole maassa juuri merkitystä.

Nyyssönen uskoo, että Orbánin itseluottamus on murskavoiton myötä kasvanut entisestään.

Orbán on ehkä EU:ssa yksin, mutta on myös laajentanut vaikutusvaltaansa. Hän näkyy ja kuuluu. Hänen mielipiteensä on otettava huomioon.