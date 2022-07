Instagram ottaa aikalisän uudistustensa kanssa – taustalla voimakas kritiikki käyttäjiltä

Instagram reagoi käyttöuudistustensa julkisuudessa saamaan kritiikkiin ja poistaa ne käytöstä toistaiseksi. Asiasta uutisoi muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) .

Käytännössä Instagramin algoritmi nostaa aiempaa enemmän käyttäjiille videoita tileiltä, joita käyttäjät eivät itse seuraa. Mallia uudistukseen on haettu kilpailevasta sosiaalisen median Tiktok-palvelusta.

Uudistukset saivat huomiota, kun Kim Kardashianin ja Kylie Jennerin kaltaiset julkimot jakoivat Instagram-tileillään kuvan, jossa vaadittiin Instagramia pysymään entisellään. Molemmilla on palvelussa satoja miljoonia seuraajia.

Kasvu on Zuckerbergin mukaan kehittyneiden algoritmien ansiota, ja hän uskoi Metan jatkavan näihin panostamista.

Facebookissa noin 15 prosenttia käyttäjien näkemästä sisällöstä on tällä hetkellä tileiltä, joita käyttäjä ei seuraa. Instagramissa määrä on hieman suurempi. Zuckerbergin mukaan tavoite on kaksinkertaistaa molemmat luvut vuoden loppuun mennessä.