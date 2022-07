Westeros ja Keskimaa ottavat kohta toisistaan mittaa – tämä tiedetään pian alkavista, superkalliista fantasiasarjoista

HBO:n House of the Dragon -sarjaa sekä Amazonin Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset -sarjaa budjetoitiin isoilla summilla.

Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset sekä House of the Dragon alkavat vain alle kahden viikon päässä toisistaan. Molempien sarjojen budjetit mitataan sadoissa miljoonissa dollareissa.

Fantasiafanien pitkä odotus on päättymässä, kun HBO:n Game of Thrones -spin off House of the Dragon sekä Amazonin Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset -sarja ovat tulossa suoratoistopalveluihin.

House of the Dragonin taustalla on George R.R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarja ja sen maailmaan sijoittuva Fire and Blood, jota ei ole suomennettu. Mahtisormukset perustuu J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -trilogiasta ja Tolkienin muista teoksista tuttuun Keski-Maahan. Ennakkotietojen mukaan sarjan tarina on alkuperäinen, mutta perustuu Tolkienin kirjoista löytyviin tietoihin.

House of the Dragon on nähtävissä HBO:ssa ja HBO Maxissa jo elokuun 21. päivänä. Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset -sarja julkaistaan melkein heti perään syyskuun toisena päivänä.

Edeltäjäsarjojen hahmot ovat tuttuja, mutta näyttelijät uusia

Koska House of the Dragon sijoittuu aikaan ennen Game of Thronesin tapahtumia, ketään 2019 päättyneen sarjan tutuista kasvoista ei nähdä. House of the Dragonissa seurataan Game Of Thronesista tutun Targaryen-suvun elämää, joiden jälkeläistä Daenerysia Emilia Clarke esitti Game of Thronesissa.

Näyttelijäkaartista tunnetuimpia ovat Matt Smith (Doctor Who) ja Rhys Ifans (Harry Potter-elokuvat). Keskeisissä rooleissa nähdään myös tuoreita kasvoja, kuten Emma D'arcy, Olivia Cooke ja Eve Best.

Mahtisormukset-sarjassa ei nähdä esimerkiksi Peter Jacksonin elokuvatrilogiasta tuttuja näyttelijöitä, vaikka sarjan hahmot ovatkin tuttujaJ.R.R. Tolkienin teoksista. Keskeisiä hahmoja ovat muun muassa haltiat Galadriel (Morfydd Clark) ja Elrond (Robert Aramayo), joita elokuvissa esittivät Cate Blanchett ja Hugo Weaving.

Mahtisormukset-sarjassa nähdään myös Tolkienin tarinoista tuttu haltia Elrond (Robert Aramayo). Kuva: Amazon Prime / BACKGRID / AOP

Amazonin Lord of the Rings kaikkien aikojen kallen tv-sarja

Molempien sarjojen budjetit ovat huippuluokkaa. Mahtisormusten ensimmäisen kauden budjetiksi on vahvistettu 465 miljoonaa dollaria, mikä tekee siitä kaikkien aikojen kalleimman tv-sarjan (siirryt toiseen palveluun). Summaan on laskettu myös tekijänoikeudet.

Amazon Studiosin johtaja Jennifer Salke totesi toukokuussa 2021 olevansa "melko luottavainen" siitä, että ohjelma kerää tarvittavan katsojamäärän, jotta se ansaitsee käytetyn rahan.

House of the Dragonin ensimmäisen kauden budjetti on Varietyn lähteiden (siirryt toiseen palveluun)mukaan alle 20 miljoonaa dollaria jaksolta, eli yhteensä noin 200 miljoonaa. Vertailun vuoksi Game of Thronesin viimeinen kausi maksoi noin 15 miljoonaa dollaria jaksolta.

Game of Thronesin maailmaan sijoittuva House of the Dragon nähdään kahdesta jättisarjasta ensin. Sarjan näyttelijät nähtiin punaisella matolla Hollywoodissa.

House of the Dragon seuraa lohikäärmeistään tunnetun Targaryenin suvun valtapyrkimyksiä

House of the Dragon kertoo tarinan Dance of the Dragonsista, verisestä House Targaryenin sisällissodasta, joka käytiin satoja vuosia ennen Game of Thronesin tapahtumia. Tarina polkaistaan käyntiin Westerosin uuden kuninkaan Viserys Targaryenin istuessa valtaistuimelle.

Amazonin Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset -sarjan tarina taas sijoittuu Keski-Maan toiselle aikakaudelle, vuosituhansia ennen Hobitin tapahtumia. Toinen aikakausi kesti lähes 3 500 vuotta ja päättyi Sauronin kukistukseen ihmisten ja haltijoiden liittouduttua.

Kun Amazonin sarja alun perin julkistettiin, oletettiin, että se olisi kirjojen trilogian uudelleenkertomus elokuvien lailla. Maaliskuussa 2022 kuitenkin vahvistettiin, että kyseessä olisi esiosasarja.

Amazonin sarja kertoo sormusten luomisesta. Haltijoille, kääpiöille, ihmisille ja Sauronille annetuista sormuksista, joista jälkimmäinen hallitsee kaikkia muita. Sauronin kukistustaistelu tullaan todennäköisesti näkemään tulevassa sarjassa, mutta sitä edeltäneitä tapahtumia on kerrottavana paljon.

Sarjan ensimmäisen jakson nimeksi on paljastettu Shadow of the Past.

House of Dragonissa Daemon Targaryenia esittävä Matt Smith on tuttu muun muassa Doctor Whon nimikkoroolista. Kuva: STELLA Pictures / Splash News / AOP

Vilkasta keskustelua ennen julkaisua

Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset -sarja on aiheuttanut kohua näyttelijävalinnoillaan. Keskeisiin rooleihin on valittu eri etnisiä taustoja edustavia näyttelijöitä, mikä poikkeaa Jacksonin elokuvista.

Ennakkopaljastukset sarjan näyttelijöistä kirvoittivat rasistisia kommentteja sosiaalisessa mediassa. Tekijät ovat puolustaneet (siirryt toiseen palveluun) valintoja sillä, että Tolkienin tarinat kertovat rotujen ja kulttuurien välisten rajojen ylittämisestä sekä yhdessä toimimisesta.

Comic-Con-fanitapahtumassa heinäkuun lopulla vieraillut Martin sai puolestaan vastata kysymykseen, miksi juuri naispuolinen hallitsija aiheuttaisi suurta vastustusta House of the Dragonissa.

Martin sanoi aiheen perustuvan historiallisen konfliktiin 1100-luvulla. Ilman perillistä kuolleen Englannin kuninkaan Henrik I:n jälkeen valtaan pyrki tämän serkku Étienne de Blois, mikä aloitti 20 vuotta kestäneen kiistan valtaistuimesta.

Kirjailijan naiskuva on herättänyt keskustelua aiemminkin. Sekä Game of Thrones -sarjassa että alkuperäisromaaneissa esitetään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Martin on perustellut ratkaisua historiallisella realismilla.

– Mielestäni Westeros ei ole sen enempää naisvastainen tai -vihainen kuin todellisuus ja historia, Martin sanoi Comic-Conissa Entertainment Weeklyn mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Mahtisormusten toisen tuotantokauden alustava kuvaus käynnistetään vuoden 2022 loppupuolella. Kuva: Amazon Prime / BACKGRID / AOP

HBO Max suunnittelee parhaillaan muitakin spin off-sarjoja suositun Game of Thronesin jatkoksi. Puhetta on ollut muun muassa Game of Thronesin keskeisiin henkilöihin kuuluneen Jon Nietoksen (Kit Harrington) omasta sarjasta.

Mahtisormukset on alustavasti suunniteltu viiden kauden mittaiseksi. Variety (siirryt toiseen palveluun) uutisoi Amazon Studiosin TV-pomo Albert Chengin vahvistaneen, että toisen tuotantokauden alustava kuvaus käynnistetään Iso-Britannian rannikoilla vuoden 2022 loppupuoliskolla.