Ilmastonmuutoksesta muistuttelevat meteorologit kohtaavat raivoa Britanniassa – pelottelusyytökset ovat tuttuja myös Kerttu Kotakorvelle

Meteorologit ovat kohdanneet Britanniassa ennennäkemätöntä someraivoa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) . Taustalla on se, että he ovat muistuttaneet, että ilmastonmuutos lisää äärihelteiden todennäköisyyttä.

Britannian Ilmatieteen laitos Met Office on arvioinut, että Britannian lämpöaalto oli 10 kertaa todennäköisempi ilmastonmuutoksen takia. Loukkausten kohteena ovat olleet myös Met Officen meteorologit ja Royal Meteorological Society, joka kertoo, että sen asiantuntijoita on syytetty muun muassa valehtelusta. Meteorologeja on soimattu myös pelonlietsonnasta.