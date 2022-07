Lapsiasiavaltuutettu: Lasten uskonto, ihonväri ja tausta vaikuttavat suomalaisten haluun auttaa – "Jokaisella on oikeus tulla autetuksi"

– Kun on kyse lapsista, jotka ovat samanvärisiä kuin me, kuuluvat samaan uskontokuntaan kuin me ja meillä on yhteinen vihollinen, meidän auttamishalumme motivoituu ihan toisella tavalla kuin silloin, jos lapset kuuluvat eri uskontokuntaan, he ovat mahdollisesti erivärisiä kuin me ja vihollinen on ikään kuin meidän puolellamme, Pekkarinen sanoo.