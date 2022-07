Vasemmistoliitto haluaa muutoksia ansioturvan euroistamiseen – Saramo: "Malli ei saa johtaa siihen, että pienten keikkojen teko ei ole kannattavaa"

– Osa ihmisistä tästä mallista hyötyy, mutta siellä pienituloisimmassa päässä on porukka, josta me olemme huolissamme ja jonka tilanteeseen haluaisimme hallituksessa vielä kiinnittää huomiota, Saramo sanoo.

– En nyt lähtisi vielä siitä, että peruutetaanko päätöksestä, vaan siitä, että me haluamme mahdollisimman hyvän ja toimivan tästä mallista. Se on toivottavasti kaikkien hallituspuolueiden agendalla, Saramo toteaa.

Saramo pelkää uutta kannustinloukkua

Esityksen mukaan ansioturvaa tai peruspäivärahaa voi saada, jos työtön on tienannut 28 kuukauden aikana kuutena kuukautena vähintään 862 euroa kuukaudessa. Työttömyyspäivärahaan olisi oikeutettu myös 12 kuukauden ajan vähintään 431 euroa kuukaudessa ansainnut henkilö.

Hallitus on laskenut, että työssäoloehdon muutos toisi 1 500 työllistä lisää ja vahvistaisi julkista taloutta eli säästäisi noin 55 miljoonaa euroa.

Työttömyysturvan työssäoloehdon muutosta koskeva lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella, joka loppuu elokuun puolivälissä.

EK:n Pakarinen: Työllisyys hiipuu loppuvuonna

Vaikka tuoreimmat työllisyysluvut kesäkuulta olivat maailmantilanteeseen nähden hyvät, hallituksella on syksyllä edessään työllisyyden hiipuminen.

Työllisyysaste nousi 74 prosenttiin ja työllisiä oli kesäkuussa 52 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyden kasvu tuli lähes kokonaan naisten parantuneesta työllisyydestä. Koronasta kärsineet palvelualat vetävät jopa niin hyvin, että alalla on kova työvoimapula .

– Nyt on nähty merkkejä siitä, että talouden kasvu alkaa hidastumaan ja työllisyys reagoi siihen noin puolen vuoden viiveellä. On ihan selvää, että työllisyys tulee hiipumaan loppuvuoden aikana, Pakarinen sanoo.

Epävarmuus on aina myrkkyä yritysten työllistämisaikeille. Pakarinen listaa maailmantalouden epävarmuuksia: Yhdysvalloissa on korkea inflaatio, Euroopassa on sota ja energiaongelmia, Kiinassa puolestaan koronavirustoimet ja kiinteistösektori.