Eurostat: Euroalueen inflaatio nousee 8,9 prosenttiin

Euroalueen inflaatio kiihtyy heinäkuussa uuteen ennätykseen 8,9 prosenttiin, kertoo EU:n tilastovirasto Eurostat ennakkotiedoissaan. Hintojen nousu on siten kiihtymässä entisestään kesäkuusta, jolloin lukema oli 8,6 prosenttia.

Suurin hintojen nousua selittävä tekijä on energian kallistuminen. Energian odotetaan kallistuvan heinäkuussa 39,7 prosenttia vuoden takaisesta. Ruoka, alkoholijuomat ja tupakka kallistuvat 9,8 prosenttia.

Pohjainflaatio on ennakkotietojen mukaan tasan neljä prosenttia, nousten hiukan kesäkuun 3,7 prosentista. Heinäkuun lukema on ennätyskorkea myös pohjainflaation osalta. Pohjainflaatiosta on poistettu energian, ruoan, alkoholin ja tupakan hintojen vaikutus.