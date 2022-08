Kirkkoherra penkoi arkistoja ja löysi 125-vuotiaan värin – katso, miltä alkuperäiseen asuun palautettu arvopappila näyttää nyt

Lappeenrannan keskustan tuntumassa sijaitsevassa historiallisessa linnoituksessa seisova pappila on ainutlaatuinen rakennus. Vuonna 1897 valmistunut pappila on viimeinen säilynyt puinen ortodoksinen kaupunkipappila Suomessa.

Pappilaan on jätetty suuri leivinuuni, jossa aikanaan paistettiin kirkkoleipää. Uunin kanssa samassa huoneessa asui kirkkoleivän paistaja joka oli usein jonkun kirkon entisen työntekijän leski.

Koska pappila on suojeltu rakennus, piti rakennuksen historia selvittää ennen remontin aloittamista. Vasta Museoviraston hyväksyttyä suunnitelmat päästiin kunnostamaan rakennusta.

Rakennuksen historiallinen selvitys tuli ortodoksiselle seurakunnalle edulliseksi, koska sen tekijä löytyi läheltä. Seurakunnan oma kirkkoherra Timo Tynkkynen on nimittäin koulutukseltaan myös historian tutkija. Hän otti pappilan historian selvittämisen omille harteilleen.

– Arkistoissa tuli vastaan monenlaisia erilaisia ihmiskohtaloita. Nostin heitä esille rakennushistoriikkin, sillä he ovat sitä elävää historiaa, joka liittyy tähän rakennukseen, Tynkkynen kertoo.

Viranomaisten vaatimaan rakennushistorian selvityksen tekijä löytyi läheltä, sillä kirkkoherra Timo Tynkkynen on myös historian tutkija.

Remontinaikaisen kuvan oviaukosta näkee rakennuksen millaisista hirsistä talo on rakennettu. Leveät oviaukot mahdollistavat esteettömän kulun.

Huolellisesti historialliseen muotoonsa palautettu rakennus on kuitenkin kokenut myös muutoksia. Aikaisemmin asumiskäytössä ollut rakennus on palautettu julkiseen käyttöön, joten se piti muuttaa nykyisiin vaatimuksiin sopivaksi.

Pappilan peruskorjauksessa otettiin esteettömyys huomioon muun muassa tasaamalla lattioiden korkeuseroja. Pappilassa on myös leveät oviaukot.

Yksi merkittävä muutos on esteettömyys. Pappilan lattioissa oli aikaisemmin merkittäviä korkeuseroja. Ne tasattiin esteettömyyden nimissä. Lisäksi toiseen sisäänkäyntiin on lisätty nostin, jonka avulla liikuntarajoitteisten pääsyä tiloihin on helpotettu.