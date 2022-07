Herätys: Korona ja sota kuormittavat ihmisiä | Suomessa hoidetaan ukrainalaisia haavoittuneita | Yle kysyi moskovalaisilta sodasta

"Moni on nyt poikkeuksellisella tavalla kuormittunut", sanoo traumaterapeutti

– Eräänlainen hälytystila on jatkunut useamman vuoden. Moni on nyt poikkeuksellisella tavalla kuormittunut ja väsynyt, sanoo traumapsykoterapeutti Tara Tuomisilta .

Myös suomalaiset hoitavat sotavammoja, kun Ukrainasta tuodaan haavoittuneita

Venäjä on pommittanut armotta Ukrainan sairaaloita. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Venäjä on tehnyt yli 400 iskua, joiden kohteena on ollut Ukrainan terveydenhuolto. Lähes 900 potilasta on jo siirretty sodan alta eurooppalaisiin sairaaloihin hoidettavaksi. Heitä on myös Suomessa.