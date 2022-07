"En ymmärrä, mitä me siellä teemme" – Yle haastatteli tavallisia moskovalaisia sodasta, josta ei mielellään puhuta

Venäjän sota Ukrainassa jatkuu jo kuudetta kuukautta. Yle haastatteli neljää moskovalaista siitä, mitä he nyt ajattelevat sodasta.

Mikä tahansa virallisesta poikkeava tieto lasketaan mustamaalaamiseksi, muun muassa sodan kutsuminen sodaksi ja ukrainalaisista siviiliuhreista kertominen. Poliittinen ilmapiiri maassa on kiristynyt entisestään.

Arki jatkuu alkupaniikin mentyä

– Oli paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia ja tunne, että on kovin pieni ja maailma murentuu ympärillä, Natalja sanoo.

– Aikaa on kulunut ja elämä jatkuu. Ihmiset elävät, mihinkään eivät ole kadonneet arkiset ongelmat, tavallinen elämä, Natalja sanoo nyt.

– Monet eivät enää suunnittele mitään, koska se on hyödytöntä. Tiedän, että joku tästä tilanteesta hyötyykin, suurten muutosten ja kriisien tilanteesta.

Denis on joutunut kohtaamaan läntisten yhtiöiden vetäytymisen aiheuttamat vaikeudet omassa työssään.

Länsiyhtiöiden lähtö iskee talouteen

– En ymmärrä, mitä me siellä teemme, Denis sanoo.

Denisin suhtautumistapaan on vaikuttanut osin se, että sota on aiheuttanut ongelmia hänen työssään verkkoyhteyksien parissa. Laitetoimittajat Nokia ja Ericsson ovat lopettaneet toimintansa Venäjällä ja myös kiinalainen Huawei on lopettanut toimitukset. Uusia tukiasemia ei enää juuri rakenneta eikä vanhoja modernisoida, Denis kertoo.