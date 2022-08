Palkka-armeija Wagner kylvää tuhoa Ukrainassa ja maailmalla – Venäjä haalii vihreiden miesten avulla geopoliittista valtaa ja luonnonvaroja

Venäjän hallintoon yhdistetty palkka-armeija Wagner haalii riveihinsä taistelijoita entistä laajemmalta. Brittitiedustelun mukaan mahdollisesti jopa vankeja on ryhdytty rekrytoimaan.

– Tämä on jälleen yksi merkki siitä, että Venäjän Ukrainan sotaretki on mennyt todella pahasti pieleen. Heillä on massiivinen tarve lisähenkilöstölle, varsinkin kokeneille taistelijoille.