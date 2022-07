Ian Bostridge esittää Suomessa laulusarjan, joka vei hänet maailmanmaineeseen – "Tärkeintä on tuntea olevansa vapaa"

Bostridge kirjoitti Winterreisesta 500-sivuisen bestsellerin

Tenori on esittänyt Winterreisen satoja kertoja urallaan. Hän on myös kirjoittanut teoksen merkityksiä avaavan 500-sivuisen kirjan Schubertin talvinen matka (Basam Books, 2015, suomentanut Sampsa Laurinen ). Alkuperäiskielellä kirja oli ilmestyessään bestseller.

Saskia Giorginille pianonsoitossa vain mielikuvitus on rajana. Kuva on vuodelta 2015.

"Pianistin pitää unohtaa soittimen rajallisuus"

– Salaisuus on se, että pitää käyttää rutkasti mielikuvitusta ja unohtaa soitin siitä välistä. Esimerkiksi legato [soittaminen sävelet toisiinsa sitoen] on mahdoton, koska pohjimmiltaan kyse on lyömäsoittimesta, mutta soittimen teknisistä rajoituksista on vain päästävä yli. Ja se onnistuu nimenomaan mielikuvituksella.