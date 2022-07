Herätys: Kaupat varautuvat sähköpulaan | Saksa ja Englanti taistelevat EM-kullasta | Venäjä levittää propagandaa miehittämillään alueilla

Sähkökatkot näkyisivät väistämättä asiakkaille: osa ruokakaupoistakin menisi kiinni

Saksa ja Englanti kohtaavat illalla jalkapallon EM-finaalissa

Venäjä levittää propagandaa Ukrainalta miehittämillään alueilla: uhkailee toimittajia, vaihtaa koulukirjoja ja ammentaa neuvostohistoriasta

Miehitetystä kaupungista paennut toimittaja, mediatutkija ja Venäjän turvallisuuspalvelun asiakirjat kertovat, kuinka Venäjä pyrkii vaihtamaan Ukrainassa totuuden toiseksi . Tässä jutussa kerrotaan, kuinka Venäjä on pyrkinyt oikeuttamaan erityisoperaatioksi kutsumaansa sotaa miehittämillään alueilla.

Sadetta pohjoisessa, lämpimintä Lounais-Suomessa

Tänään sunnuntaina sataa lähinnä pohjoisessa. Etelässä ja lännessä on enimmäkseen poutapäivä. Iltapäivällä muodostuu kuitenkin paikoin kuuropilviä. Lämpimintä on lounaassa, 23 astetta. Etelä- ja Keski-Suomessa on parikymmentä astetta lämmintä, pohjoisessa noin 15 astetta.