Kiina kertoi niukasta talouskasvusta, mutta todellisuudessa tilanne on paljon synkempi – lukuja kaunistellaan monesta syystä, sanoo ekonomisti

Kiinan tilastoviraston mukaan maan bruttokansantuote (bkt) kasvoi huhti-kesäkuussa 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu on virallistenkin lukujen valossa hidastunut merkittävästi, ja keskeinen syy siihen on koronavirustapausten vuoksi tehdyt laajat sulut.

Miksi Kiina vääristelee bkt-lukujaan?

Bkt-luvuilla on Nuutilaisen mukaan myös suuri merkitys ruohonjuuritasolla. Kasvutavoitteisiin pääseminen voi vaikuttaa resursseiden jakamiseen ja se synnyttää kilpailua eri alueiden, yritysten ja sektoreiden kesken. Useamman kerran lukujen manipulointia on paljastunut juuri alueellisella tasolla, Nuutilainen sanoo.

Toisaalta Kiinan kasvuluvuilla on myös suurvaltapoliittisia tavoitteita. Presidentti Xi Jinping on The Wall Street Journal -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan sanonut alaisilleen, että heidän on varmistettava maan kasvulukujen olevan tänä vuonna parempia kuin Yhdysvaltojen.