Vainajien säilytystilat ovat paikoin ruuhkautuneet – useat sairaalat ovat joutuneet ottamaan käyttöön kylmäkontteja

Meri-Lapissa on tämän vuoden aikana kuollut niin paljon vanhuksia, että vainajien säilytystiloista on ollut pulaa. Pelkästään Länsi-Pohjan keskussairaalan säilytyksessä on tähän mennessä ollut 250 vainajaa, kun vuosittainen kokonaismäärä on ollut 260–300.