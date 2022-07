Osmo Myllyvirta varautui juomatelineellä ja saippuakuplakoneella – kaljakellunta täyttää 25 vuotta

Näillä eväillä hyvinkääläinen Osmo Myllyvirta hyppäsi Vantaanjoen virran vietäväksi Vantaan Tammistosta aamu kymmeneltä lauantaina. Hän on ollut mukana kaljakellunnassa jo viisitoista vuotta.

Kaljakelluntahattuun, pinkkiin stetsoniin, on teipattu mitä kummallisimpia tavaroita.

Myllyvirran kellunnat ovat sujuneet vaihtelevalla menestyksellä, mutta aina on pyritty maaliin.

Konkarikelluja Osmo Myllyvirran kaljakelluntahattuun on vuosien saatossa päätynyt jo 13 erilaista muistoesinettä.

Kelluntaa jo 25 vuotta

Uusimaalaisten erikoisimpiin kesätapahtumiin kuuluva kaljakellunta on päässyt kunnioitettavaan 25 vuoden ikään.

Reitti on vuosien saatossa vaihdellut. Tänä vuonna on tarkoitus lillua Tammistosta aina Helsingin Pikkukoskelle saakka. Reitin pituus on noin viisi kilometriä.