Tasa-arvoon tähtäävä perhevapaauudistus tulee tänään voimaan – tämä kaikki muuttuu

Lakiuudistusta perhevapaista yritettiin saada tehtyä jo Juha Sipilän (kesk.) vaalikaudella, jolloin uudistushanke kaatui hallituksen sisäisten kiistojen takia alkuvuonna 2018. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) kaudella uudistuksen läpivientiä on lykännyt koronaviruspandemian hoito.

1. Mitä uudistus käytännössä tarkoittaa?

Perhevapaauudistuksen suurin muutos on se, ettei uudessa laissa erotella lapsen äitiä ja isää kuten aiemmassa mallissa vaan se on sukupuolineutraali. Enää ei puhuta äitiys- tai isyysrahasta. Vanhempainpäivärahojen uudet nimet ovat erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha.

Uusi malli tuo joustavuutta ja valinnanvapautta vapaiden pitämiseen. Kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön. Tästä kiintiöstä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Yhden vanhemman perheissä lapsen vanhempi saa molemmat kiintiöt.

2. Miksi perhevapaauudistus on tehty?

Perhevapaauudistus on haluttu tehdä, jotta vapaat ja vastuu lapsenhoidosta jakautuisivat tasaisemmin naisten ja miesten välillä. Suomessa isät käyttävät vanhempainvapaita vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Kelan mukaan isät pitivät vain 10 prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä vuonna 2020.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä paitsi vanhempien välistä tasa-arvoa myös tasa-arvoa työelämässä. Naisten pitkät perhevapaat heikentävät naisten palkka- ja urakehitystä ja lopulta myös tulevaa eläkettä.

3. Keitä uudistus koskee?

Uudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on syyskuun 4. päivän jälkeen.

Raskaana oleva vanhempi on voinut hakea uudistuksen mukaista raskausrahaa ja vanhempainrahaa Kelasta jo toukokuusta lähtien, mutta tästä maanantaista alkaen myös lapsen toinen vanhempi pystyy hakea uuden lain mukaista vanhempainpäivärahaa.

– Uudistus on myös Kelan etuusratkaisijoille uusi. Kaikki hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, mutta ruuhkahetkiä voi syksyn aikana syntyä, etuuspäällikkö Johanna Aholainen arvioi Kelan tiedotteessa perjantaina.

4. Millaisia vaikutuksia uudistuksella on?

Iso kysymys on, kuinka hyvin uudistus todellisuudessa kannustaa perhevapaiden tasaisempaan käyttöön. Jäävätkö isät uudistuksen myötä useammin kotiin hoitamaan lastaan?

Tästä on tehty jonkinlaisia arvioita. Tutkimuslaitos Laboressa (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on kehitetty uudistuksen vaikutuksia arvioiva malli. Viime vuotisen arvion mukaan noin neljännes isistä on perhevapaauudistuksen myötä isyysvapaalla nykyistä pidempään.