Japanilaisen ja korealaisen popin suosio kasvaa Suomessa – tanssitapahtumissa ja klubeilla myös yleisö satsaa muotiin ja koreografioihin

Kaisla Koski on tuomaroinut K-pop-tanssikilpailuja ja hän vetää myös Bebe Dance Crew -ryhmää sekä tanssii itsekin: – Nautin tästä skenestä todella paljon. Se on lämminhenkinen, energinen ja tuo elämään iloa. K-popissa minulle pääasia on nimenomaan tanssi.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle