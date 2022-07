Kosovon ja Serbian rajalla levottomuuksia – asemiehet tulittivat poliiseja

Viimeisimmän särön maiden suhteisiin on aiheuttanut Kosovon uudet maahantulovaatimukset, joiden mukaan Serbiasta saapuvien henkilöllisyystodistukset on vaihdettava väliaikaisiin henkilöpapereihin Kosovossa oleskelun ajaksi, minkä lisäksi autojen rekisterikilvet on vaihdettava kosovolaisiksi kahden kuukauden sisällä maahan saapumisesta. Kurtin mukaan kyse on vastatoimesta, sillä Serbialla on käytössä jo vastaavat säädökset.