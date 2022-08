Valtion budjettivalmistelu alkaa – kansaneläke ja työmarkkinatuki nousevat, tuloveroale ja autoilun kustannusten helpotus ovat vielä auki

Huomenna keskiviikkona käynnistyy valtiovarainministeriön oman budjettivalmistelun loppusuora. Koko hallituksen budjettiriihi on elo–syyskuun vaihteessa.

Erittäin todennäköistä on, että hallitus haluaa jollakin tavalla tulla vastaan kohoavien kulujen kanssa tuskailevia ihmisiä. Vastaantulon kokoluokka on auki. Taloustieteilijät varoittavat merkittävistä veronalennuksista tai muista helpotuksista kesken korkeasuhdanteen.

Jotkut tuet nousevat automaattisesti hintojen mukana

Jo nyt on varmaa, että esimerkiksi kansaneläke ja työmarkkinatuki nousevat myös ensi vuonna. Tämä johtuu siitä, että useat pienituloisten tuet on sidottu kansaneläkeindeksiin, joka seuraa hintojen nousua.

Noita samoja tukia korotettiin jo ennenaikaisesti tämän viikon alussa. Hallitus sopi keväällä, että ihmisten elinkustannusten nopea nousu on syytä noteerata kertaalleen jo ennen vuodenvaihdetta.

Tässä kohtaa on hyvä huomata, että kyse on hintojen nousun korvaamisesta johtuva korotus, ei siis varsinainen tasokorotus, jolla parannettaisiin pienituloisten asemaa. Elokuun korotus on kuitenkin prosentuaalisesti suurempi kuin viimeaikaiset palkankorotukset.