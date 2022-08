Suomalaismepit suhtautuvat myönteisesti venäläisten viisumirajoituksiin: poikkeukset voisivat rajautua opposition edustajiin

– Odotankin innolla, että Suomen hallitus tekisi tämän asian suhteen päätöksiä ripeästi, koska se on asia, jonka yksittäinen jäsenmaa pystyy tekemään. Toivotaan totta kai, että EU olisi tässä mahdollisimman yhtenäinen.

Pietikäisen mukaan on tiettyjä seikkoja, jotka tulee ottaa viisumeissa huomioon. Jo myönnettyjä, usean vuoden voimassa olevia viisumeita on juridisesti vaikea perua. Rajatarkastuksessa on kuitenkin mahdollista valvoa, onko turisti lähdössä muualle Schengen-alueelle, Pietikäinen sanoi.