Miksi yrittäjät hermostuivat lakiesityksestä, jonka on tarkoitus parantaa heidän eläketurvaansa – vastaamme neljään kysymykseen

Yrittäjien eläketurvasta on noussut vilkas keskustelu sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi hallituksen esityksen yrittäjien eläkelain muuttamisesta.

Esitys on herättänyt rajua arvostelua yrittäjien keskuudessa. Lakiesityksen kumoamiseksi on tehty adressi, jonka on allekirjoittanut yli 50 000 henkilöä (siirryt toiseen palveluun). Siinä muutosta kuvataan järjettömäksi ja epäoikeudenmukaisesti pienyrittäjille ja yksinyrittäjille.