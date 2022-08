Kauppakeskukseen muuttaneen kirjaston hyllyjen väliin jouduttiin laittamaan painorajoituksia – rakennusta ei ole suunniteltu kirjoille

Lappeenrannan pääkirjaston väistötiloissa on tiettyjen hyllyjen välissä henkilörajoitukset. Syy ei liity tällä kertaa koronavirukseen – kyseessä on painorajoitus.

Joidenkin hyllyjen väliin saa kerralla mennä yhteensä kahdeksan ihmistä. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan rakennustarkastaja Päivi Salminen kertoo, että syy on rakennuksen rakenteissa.

– Rakennusta ei ole rakennettu kirjastokäyttöön, eli siellä on mitoitettu kuormat eri lailla.

Lappeenrannan pääkirjaston väistötilat sijaitsevat nyt Lappeenrannan keskustassa kauppakeskus Ison-Kristiinan kakkoskerroksessa. Tiloissa on ennen ollut Anttila.

Painavia kirjahyllyjä ei ennakoida liiketiloihin

Kirjastoissa kirjat on pakattu vieri vieren massiivisiin hyllyihin. Siksi kirjastorakennusten rakenteet on suunniteltava niin, että ne kestävät lukuisia painavia hyllyjä, jotka on sijoiteltu tiiviisti.