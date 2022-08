Potilas joutui hengenvaaraan väärän syöpälääkkeen takia – lääkärit kertovat Ylelle, miten Apotin erilaisia ongelmia on peitelty

Potilastietojärjestelmä Apotin ongelmia on peitelty, sanovat Ylen haastattelemat lääkärit. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) työskentelevien lääkärien mielestä käyttäjien palaute ei ole johtanut riittäviin parannuksiin Apotissa ja tilanteesta on annettu ulospäin liian valoisa kuva.

HUSin johdon viestintä on ollut ristiriidassa esimerkiksi sairaanhoitopiirin omien, potilastietojärjestelmää koskevien selvitysten kanssa. Lisäksi osa lääkäreistä kokee, että ongelmien tuomista esiin on rajoitettu.

Amerikkalaisen Epic Systemsin toimittama Apotti otettiin ensiksi käyttöön HUSin Peijaksen sairaalassa ja Vantaan terveystoimessa loppuvuodesta 2018. Sen jälkeen käyttö on laajentunut kaikkiin HUSin sairaaloihin ja useiden pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sen käyttöön on liittynyt vaikeuksia alusta alkaen. Viime viikolla kerrottiin lääkäreiden kantelusta , jonka mukaan Apotti vaarantaa potilaiden turvallisuuden. Torstaihin mennessä kantelussa oli 340 allekirjoitusta.

Apotti ehdotti väärää lääkettä, potilas joutui pahaan vaaraan

Ylen haastattelemien HUSin lääkäreiden mukaan henkilökunta on pitkään tuonut esiin Apotin puutteita ilman, että ilmoitukset olisivat johtaneet parannuksiin.

Yksi esimerkki tästä on lääkkeitä suositteleva toiminto. Siinä potilaan lääkitys valittiin klikkaamalla useista Apotin suosittelemista vaihtoehdoista.

HUS: Lääketurvallisuus silti parantunut

Juuri lääkitykseen liittyvät vaaratapahtumat ovat olleet tyypillisiä Apotille. Lääkärit selittävät ilmiön sillä, että Apotin lääkitysosio on edeltäjiään monimutkaisempi. Apotin aikana lääkkeiden määräysvirheet ovat lisääntyneet HUSissa selvästi.

HUSin tilastojen perusteella potilaille on silti annettu aiempaa vähemmän vääriä lääkkeitä – osin Apotin automaattisten hälytysten ansiosta. Lääkäreitä turhauttava ohjelma on siis HUSin mukaan parantanut lääkitysturvallisuutta enemmän kuin heikentänyt.

– Lääkitys on tietysti vain pieni osa potilasturvallisuudesta, enkä sano, että Apotti olisi toistaiseksi parantanut tai huonontanut potilasturvallisuutta kokonaisuutena. Mutta kun uutisoidaan, että "surullisenkuuluisa Apotti", minun on vaikea ymmärtää sitä, sanoo Apotti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki .

Hannu Välimäen mielestä Apottia on kohdeltu julkisuudessa liian negatiivisesti todellisuuteen nähden.

HUS alkoi tilastoida potilastietojärjestelmiin liittyviä vaaratapahtumia eli HaiPro-ilmoituksia vuonna 2018. Sen jälkeen niitä on kirjattu yli 5 000 kappaletta. Huippuvuonna 2020 joka kymmenes HUSin HaiPro-ilmoitus liittyi potilastietojärjestelmään.

Ylen haastattelemien lääkäreiden kokemus asiasta on toinen. Esimerkiksi Hyvinkäällä työskentelevä osastonylilääkäri Kristiina Koivula sai HUSin tietohallinnosta palautetta, koska lähetti eteenpäin liikaa Apottiin liittyviä HaiPro-ilmoituksia.

Pian kirjeenvaihdon jälkeen henkilöstöä ohjeistettiin lähettämään ilmoitukset tietohallintoon vain, jos kyseessä on Apotin tekninen vika tai puute ohjeistuksessa. Muut linjattiin "yksikön omasta sisäisestä toiminnasta" johtuviksi ongelmiksi.

Satoja häiriöilmoituksia suljettiin, koska niitä ei ehditty käsitellä

Koivulan lisäksi moni muukin HUSin lääkäri sanoo vähentäneensä Apottiin liittyvien ilmoitusten lähettämistä, koska he eivät usko niiden johtavan mihinkään. Yksi heistä on yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Halinen .

Viime viikolla olisin voinut tehdä 12 Apottiin liittyvää ilmoitusta, mutta tein yhden. En ehtinyt enkä viitsinyt. On tullut luovuttamisen tunne.

"Ydinviestit" linjasivat, miten Apotista saa puhua

Mediassa HUSin ja Apotti Oy:n pääviesti on ollut, että alkukankeudesta huolimatta uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on sujunut kokonaisuutena hyvin.

Tämä on ollut tietoinen valinta. Esimerkiksi kun HUSin psykiatrian poliklinikka otti Apotin käyttöön vuonna 2020, henkilöstöä neuvottiin puhumaan siitä "vain ja ainoastaan" tiettyjen ydinviestien kautta.

Vastaavaa ohjetta on todennäköisesti jaettu muillekin 2020 Apotin käyttöön ottaneille.

– Olen ainoa, joka pitää ääntä. Muut eivät uskalla. Mutta minulla on virkavuosia sen verran vähän, Ekroos sanoo Ylelle.

Sisäiset asiakirjat puhuivat toista kieltä

Ylen näkemissä HUSin asiakirjoissa Apotista on käytetty täysin toisenlaista kieltä kuin julkisuudessa.

Vuonna 2019 tehdyssä sisäisessä tarkastuksessa todetaan esimerkiksi, että Apotin aikataulusta on annettu epärealistinen kuva. Seuraavan vuoden arviointikertomus myöntää, että yksikään palvelujen saatavuuteen liittyvä tavoite ei toteutunut – Apotin käyttöönoton ja koronapandemian vuoksi.

– Jos on yhtään tullut kuva että yritettäisiin hyssytellä, olen pahoillani, Honkanen sanoo.

Erikoislääkäri Antti Kämäräisen mielestä HUSin Apottia koskevasta viestinnästä on tullut tunne, että järjestelmän ongelmia väheksytään.

– On psyykattu siihen suuntaan, että Apotti on hyvä järjestelmä ja henkilöstö siihen tyytyväinen. Päinvastoin kuin asiat oikeasti ovat.

– Todetaan, että kaikki on hyvin ja tämä parantaa potilasturvallisuutta… tämä on kliinikon näkökulmasta kafkamainen tilanne, sanoo erikoistuva lääkäri Heikki Junkkari HUSista.

Moni haluaisi edelleen luopua Apotista

Suomessa tuskin on toista tietojärjestelmää, joka on aiheuttanut käyttäjissä yhtä voimakkaita tunteita kuin Apotti. Sillä on myös tukijansa HUSin ja muiden käyttäjien henkilöstössä.