Etujärjestöt tyrmäävät koronarajoitusten mahdollisuuden ensi talvena: "Hallituksen ei pidä antaa tätä esitystä"

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut (siirryt toiseen palveluun) , että koronatapaukset lisääntyvät jälleen syksyllä ja talvella. Ehdottamalla tartuntatautilain muutoksille jatkoa hallitus haluaa varautua siihen, että näin voi käydä myös Suomessa. Väliaikaisten pykälien jatkaminen ei vielä tarkoita rajoitusten voimaantuloa, vaan kyse on varautumisesta.

Tapahtuma-, ravintola- ja matkailuala pettyivät esitysluonnokseen

Pandemia-aikana yleisötilaisuuksia on rajoitettu tartuntatautilain pykälän 58 § nojalla, joka on laissa pysyvästi. Tapahtumia voidaan siis rajoittaa jatkossakin riippumatta siitä, ovatko nyt ehdotetut määräaikaiset pykälät voimassa.

– Viimeisen kahden vuoden aikana yleisötilaisuudet ovat olleet jatkuvasti ne, joita on ensimmäisenä rajoitettu. Meidän alaan on kohdistettu kaikista pisimmät täyssulut. Ne ovat kestäneet kuukausia ja rajoitukset on myös purettu viimeisenä. On kohtuullista vaatia lainsäädännön uudistamista kokonaan, Sahlstedt toteaa.