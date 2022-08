Tänä vuonna järjestetään ennätykselliset 430 musiikkifestivaalia, eikä työntekijöitä löydy tarpeeksi – alalta on lähtenyt 6 500 vakitekijää

Etujärjestö LiveFIN ry:n mukaan Suomessa järjestetään tänä vuonna noin 430 kevyen musiikin festivaalia, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Pelkästään kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään 350 festivaalia.

– Määrä on aivan tolkuton, sanoo LiveFIN ry:n festivaalitutkija Maarit Kinnunen .

Samalla noin 20 000:n vakityöntekijän alalta on koronavuosien aikana lähtenyt noin 6 500 tekijää.

Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry arvioi, että tilapäisiä sesonkiapulaisia on lisäksi kadonnut alalta kymmeniä tuhansia.

Pulaa etenkin erityisosaajista

Nyt alalla on työvoimapula etenkin kokeneista alan erikoisosaajista muun muassa tekniikassa, järjestyksenvalvonnassa ja ravintolahenkilökunnassa.

Espoon viinijuhlien ohjelmapäällikön, Nordic Liven Ari Myllyniemen mukaan freelancer-markkinat käyvät kuumana. Väkeä on etsitty myös alan ulkopuolelta.

– Saimme töihin onneksi pääosin alan ammattilaisia. Tosin tekniikan ammattilaisten saaminen oli vaikeampaa, ja he joutuivat töihin lyhyellä varoajalla, mikä vaikeutti esivalmisteluja, Myllyniemi sanoo.

Liika on liikaa

Alan tekijöiden mielestä tapahtumia on jo liikaa. Pelkästään lauantaina 16. heinäkuuta oli samaan aikaan käynnissä 39 festivaalia. Helsingissä on festivaaleja kesä-elokuun välissä jopa 46.

Myös lippuja on myyty paljon. Maria Sahlstedtin mukaan lipunmyyntiyhtiöt ovat maaliskuusta alkaen raportoineet parhaimmillaan jopa puolet vilkkaampaa myyntiä kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Kaikkialle ei silti riitä yleisöä. Valtava festivaalimäärä on kiristänyt kilpailun yleisöstä äärimmilleen.

– Kilpailu on ollut valtavaa. Kun järjestimme Seinäjoen vauhtiajot heinäkuussa, oli samana viikonloppuna 32 muutakin tapahtumaa, Keskinen sanoo.

Vaikeinta on uusilla toimijoilla. Korona-aikana siirtyneihin festivaaleihin on jo monilla valmiina liput, joten uusia ei osteta ja aikataulut on jo lukotettu, Keskinen arvelee.