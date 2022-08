Herätys: Pitkä kesäloma ei auta kuormittuneita opettajia | Sodan uhka huolettaa suomalaisia | Yhdysvallat tappoi al-Qaidan johtajan

Kahden kuukauden kesäloma ei enää riitä

Moni opettaja ei palaudu lukuvuoden rasituksesta kesälomansa aikana. Työasiat pyörivät lomalla mielessä, ja uuden lukuvuoden alkua stressataan jo viikkoja etukäteen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tehnyt jäsenilleen kyselyitä, joiden mukaan palautumisen epäonnistuminen on valitettavan yleistä .

Ylen kysely: Sodan uhka huolettaa enemmän kuin ilmastonmuutos

Ylen kyselytutkimusten perusteella huoli sodan uhasta on kasvanut, kun samalla huoli ilmastosta on vähentynyt.

Lähes puolet Ylen teettämään kyselytutkimukseen vastanneista kertoo olevansa erittäin huolissaan sodasta ja sodan uhasta, kun kaksi vuotta sitten erittäin huolissaan oli vain kymmenesosa vastaajista. Sen sijaan huoli ilmastonmuutoksesta on vähentynyt vuoden 2020 tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Yhdysvallat tappoi al-Qaidan johtajan – Biden: Oikeus on toteutunut

Yhdysvallat on tappanut al-Qaidan johtajan Ayman al-Zawahirin lennokki-iskulla , kertoo uutistoimisto AP. Yhdysvaltain onnistunut isku tapahtui viikonloppuna Afganistanissa. Valkoinen talo vahvisti asian uutistoimisto Reutersille.

Viron kouluja vaivaa paheneva opettajapula – syynä kehno palkka, työn kuormittavuus ja korona-ajan paineet

Virolaisen opettajan peruspalkka on 1 412 euroa. Se on opettajien mielestä aivan liian vähän, eikä palkkaus houkuttele alalle uusia opettajia. Noin puolet kaikista virolaisopettajista on yli 50-vuotiaita, kolmannes yli 55-vuotiaita.