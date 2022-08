Sadat kesätyöläiset ottavat yhteyttä ammattiliittoihin – PAMin aluepäällikön mukaan osa työnantajista sumuttaa nuoria tahallaan

Uutena ilmiönä työsopimuksen naamiointi joksikin muuksi

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteisen kesäduunari-infon yhteydenotot ovat tänä kesänä kasvaneet. Elokuun alkuun mennessä yhteydentottoja on ollut jo yli 200, ja määrä on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana. Myös yksi uusi ilmiö on yhteydenotoissa noussut esille.

– Ikävä ilmiö, joka näyttää olevan jossain määrin kasvussa, on työsopimuksen naamiointi joksikin muuksi, työnantajan velvollisuuksien kiertämiseksi. Tänä kesänä on tullut vastaan useampia tilanteita, joissa nuori on ollut siinä käsityksessä, että on työsuhteessa. Useimmiten tilanteet myös täyttävät työsuhteen tunnusmerkit, kertoo kesäduunari-infon neuvoja Hanna-Marilla Zidan.