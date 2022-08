Suomalaistuottajia mukana dokumenttielokuvassa, joka nappasi Emmy-ehdokkuuden – Solar Films: “Tämä on tv-maailman Oscar-ehdokkuus”

Yhdysvaltalaisohjaaja Shannon Kringin dokumenttielokuva End of the Line – The Women of Standing Rock on päässyt Emmy-ehdokkaaksi. Elokuva on ehdolla uutis- ja dokumenttialan sarjassa. Ehdokkuudesta tekee mielenkiintoisen se, että elokuvan osatuottajina on kaksi suomalaista elokuvatuotantoyhtiötä, Solar Films sekä Playart. Helsinkiläinen Playart-tuotantoyhtiö esitteli hankkeen aikoinaan Solar Filmsille.