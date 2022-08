Espanjassa julkisia tiloja ei jatkossa saa jäähdyttää alle 27 asteen

Monissa EU-maissa vastaavia toimia onkin jo nähty. Saksassa Hannoverin kaupunki kertoi torstaina kieltävänsä lämpimät suihkut julkisissa tiloissa . Italiassa ja Ranskassa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) taas on jo aiemmin puututtu julkisten tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Lisäksi uuden säännöksen mukaan esimerkiksi kauppojen on pidettävä ovet kiinni, jotta lämpö tai kylmä ilma ei tule sisätiloihin ja myymälöiden näyteikkunoiden valaistus tulee sammuttaa viimeistään kello 22.

Säännös on voimassa ainakin marraskuuhun 2023 ja koskee julkishallinnon rakennuksia, kauppoja, ostoskeskuksia, elokuvateattereita, rautatieasemia ja lentoasemia.

Espanja on yksi Euroopan kuumimmista maista kesäisin. Tänä kesänä Espanjassa on ollut jo kaksi helleaaltoa, jolloin lämpötila on kivunnut yli 40 asteen useamman päivän ajaksi.