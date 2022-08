Yli 500-vuotiaan kirkon lattia on arkeologin aarreaitta: sen alle on haudattu satoja ihmisiä, eikä alttariosaan ole kurkistettu vuosisatoihin

Keskiaikainen kirkko on muinaisjäännös – restauroinnin taustalla lattian kosteusvauriot

– Se [kosteusvaurio] on ollut oikeastaan ensimmäinen syy, miksi kirkkoa on päätetty lähteä kunnostamaan, Viita sanoo.

Joidenkin rakenteiden alle ei olla katsottu vuosisatoihin

– Tässä on sellainen tietyn tyyppinen jatkuvuus rautakauden puolelta aina näihin päiviin asti. Tämä on ollut maakunnan keskeisimpiä paikkoja pitkään ja tähän kirkon ympäristöön liittyy myös paljon erilaisia historiallisia tapahtumia, Luoto sanoo.

Kirkon lattia on kierrätetty useista eri lähteistä

– Tämä on hyvin erilainen projekti, koska kyseessä on niin arvokas ja vanha kirkko. [Työ on] hyvin haastavaa ja tarkkana pitää myös olla, koska tässä on mukana viranomaispuolelta niin Museoviraston, rakennuspuolen kuin arkeologisen puolen asiantuntijat, Lång-Kivilinna sanoo.