Aamuöinen väittely valtuustossa johti päätökseen Helsingin metrosta vuonna 1969 – ajatus ahtautumisesta maan alle oli monesta epämiellyttävä

Hakaniemen torin alla, noin 20 metrin syvyydessä on metroasema. Junia kulkee kahdella linjalla kohti Itä-Helsinkiä ja yhdellä linjalla länteen kohti Espoota.

Tänään tiistaina on juhlapäivä, sillä Helsingin metro täyttää 40 vuotta. Juhlapäivästä tviittaa muun muassa Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski .

Vastustetusta suosituimmaksi joukkoliikennevälineeksi

– Metroa pidettiin kalliina, turhana ja liian isona hankkeena Helsingin kokoiseen kaupunkiin, sanoo HSL:n viestintäasiantuntija Tapio Tolmunen . Hän on kirjoittanut kirjoja metrosta, muun muassa sen historiikin.

Valmistuttuaan metrosta tuli kuitenkin matkustajien mieluisin joukkoliikenneväline muutamassa vuodessa ja suosio on säilynyt. Metrolla kulki vuonna 1982 vajaat kymmenen miljoonaa ihmistä, viime vuonna metromatkoja kertyi 56 miljoonaa. Vuosittain metrolla tehdään keskimäärin noin 60 miljoonaa matkaa.

Tolmuselle metro on tärkein liikenneväline. Matkustamisesta on tullut rutiinia ja arkipäivää.

Hän ei kuitenkaan usko, että metro tulisi kovin helposti muualle maahan, sillä kannattava liikennöinti edellyttää isoa matkustajamäärää ja lisäksi esimerkiksi Turun maaperä on liian suoperäinen. Pääkaupunkiseudulle sen sijaan on ollut helppoa rakentaa, koska maaperä on pääosin kovaa peruskalliota.