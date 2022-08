Syksyllä alkavat energiansäästötalkoot – kuntien pitää valita, tingitäänkö uimahallien löylyistä tai julkisten tilojen lämmityksestä

Muualla Euroopassa on jo ilmoitettu säästötoimista: viimeksi tällä viikolla Espanjan hallitus ilmoitti, että yleisiä tiloja ei saa enää viilentää alle 27 asteen eikä lämmittää talvella yli 19 asteen, ja ilmastoitujen kauppojen ja hotellien on pakko pitää (siirryt toiseen palveluun) ulko-ovet kiinni.

Vain joka kolmas katuvalo päällä

Uimahalleissa säästönvaraa

– On vanhoja rakennuksia, joihin ei ole pitkiin aikoihin tehty tarkastuksia. Tai voi olla yksittäinen luokkahuone, jossa on 26 astetta lämmintä, jolloin se on pahasti ylilämmityksen puolella. Kun näitä on paljon, muodostuu merkittäväkin massa, Kalliokoski sanoo.