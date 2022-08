USA:n ja Britannian Chinookit lentävät nyt Tampereen yllä – katso suora lähetys kansainvälisten joukkojen harjoituksista kello 11.20

Suomessa on läpi kesän ollut poikkeuksellisen paljon Naton joukkoja, sillä käynnissä on ollut useita kansanvälisiä harjoituksia. Harjoituksia on ollut käynnissä ympäri Suomea, ja tällä viikolla on Pirkanmaan vuoro. Alueella on erikoisjoukkoja Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.