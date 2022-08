Milla Turpiainen, 27, on yksi harvoista, joita syrjäseutu kiinnostaa – edes ilmainen majoitus ei houkuttele nuorta työvoimaa pikkukuntiin

Joensuulainen restonomiopiskelija Milla Turpiainen , 27, on harvinainen tapaus. Hän lähti työharjoitteluun syrjäseudulle, Euroopan unionin itäisimpään kuntaan Ilomantsiin noin tunnin ajomatkan päähän kotoaan.

– Halusin kokeilla jotain erilaista. Arki näissä majoituspalveluissa on usein kiireistä. Halusin rauhallisemmalle paikkakunnalle, että arki ei tuntuisi niin hektiseltä.

Työharjoittelun liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian toteuttamaan Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeeseen, jonka tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamista ja auttaa opiskelijoita löytämään harjoittelupaikkoja maakunnan reuna-alueilta.

Mutta sankoin joukoin ei syrjäseudulle lähtijöitä ole. Hankkeessa on mukana noin 70 yritystä Pohjois-Karjalasta.

Toistaiseksi vain noin kymmenkunta nuorta on lähtenyt pienelle paikkakunnalle oppimaan työntekoa.

– Monilla on omat kaverit ja mielenkiinnon kohteet muualla. Eivät kaikki viihdy pienellä paikkakunnalla, tuumaa Turpiainen ja lisää, että myös kulkeminen maksaa eikä kaikilla ole varaa omaan autoon.

Osaajapula vaivaa myös muualla Suomessa

Suomessa on pian käytetty kaikki keinot ja käännetty kaikki kivet osaavan työvoiman löytämiseksi harvaan asutuille alueille.

Erilaisia kokeiluja on tehty paljon. Esimerkiksi Mikkelin ja Juvan välille järjestettiin bussilinja, joka tarjosi kyytiä elintarvikealan yritykseen.

Opetushallituksen asiantuntijan mukaan pienillä paikkakunnilla on pulaa erityisesti teollisuustyöntekijöistä, lähihoitajista ja ravintola-alan työntekijöistä.

– Vaikeuksissa ovat nimenomaan pk-yritykset, joilla ei ole suuria resursseja kovassa kilpailussa työntekijöistä. Heille kuntien ja erilaisten projektien sekä hankkeiden tuoma apu on tärkeää, toteaa yli-insinööri Jarno Pöntinen Opetushallituksesta.

Hotelliyrittäjä Arja Heimonen ymmärtää, etteivät nuoret mielellään lähde paikkakunnille, joissa on paljon vanhuksia.

Ikääntyneiden asuinpaikat eivät kiinnosta nuoria

Vajaan viiden tuhannen asukkaan Ilomantsiin on vaikea löytää henkilökuntaa. Sitä mieltä on Pogostan Hovin 67-vuotias yrittäjä Arja Heimonen .

– Pienet kunnat eivät houkuttele, koska asukaspohja on vanhuspainotteista ja oletetaan, että ei ole palveluita.

Monista maaseutukunnista on aikanaan “ajettu” nuoret pois karsimalla kouluverkostoa kuten sulkemalla ammattikoulut. Näin on käynyt myös Ilomantsissa, jossa ammatillinen opetus päättyi noin kymmenen vuotta sitten. Kunnassa on enää yksi peruskoulu ja pieni lukio.