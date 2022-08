Valmentaja sanoi "sähäkän blondin" omistajalle, että tuosta varsasta voit saada eläkkeen – nyt Hulluduunari-tamma on takonut jo 115 000 euroa

Hulluduunari on ollut Niverin ravitallilla kuusi vuotta.

– Nollasta on alettu rakentaa. Kun näin sen varsana, sanoin omistajalle, että tätä varsaa ei kannata myydä. Siitä saattaisi saada eläkkeen. Se tuntui niin sporttiselta ja hyvärunkoiselta.

Ikää Hulluduunarilla on nyt 12 vuotta. Ravihevoset saavat kilpailla 15 ikävuoteen asti, joten edessä on vielä muutama kilpailuvuosi. Tähän mennessä Hulluduunari on takonut 115 000 euroa raviradalla.