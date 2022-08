Miksi Taiwan hiertää Kiinan ja Yhdysvaltojen välejä ja miksi Nancy Pelosin vierailu on niin merkittävä asia? Etsimme vastaukset kolmeen kysymykseen

Keskustelu Taiwanista on noussut nyt pinnalle sen takia, että Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin on uutisoitu Aasian matkallaan vierailevan myös Taiwanissa . Vierailua ei ole virallisesti vahvistettu, mutta Pelosin odotetaan saapuvan Taiwanin pääkaupunki Taipeihin vielä tiistain aikana.

Kiinan kommunistinen puolue on Kiinan sisällissodan päättymisestä lähtien pitänyt Taiwania kapinoivana maakuntanaan. Käytännössä Taiwan on kuitenkin itsenäinen saarivaltio ilman laajaa kansainvälistä tunnustusta hieman yli 150 kilometrin päässä Manner-Kiinan rannikolta.

Yhdysvallat on tukenut Taiwania pitkään. Se ei ole virallisesti tunnustanut Taiwania itsenäiseksi valtioksi, mutta vuonna 1979 säädetty Taiwan Relations Act -laki velvoittaa Yhdysvaltoja auttamaan ylläpitämään Taiwanin kykyä puolustaa itseään. Tämä on toteutunut esimerkiksi aseapuna.

Yhdysvallat on monin tavoin tiivistänyt suhteitaan Taiwaniin Donald Trumpin hallintokaudelta lähtien. Kiinan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat on hämärtämässä niin sanottua yhden Kiinan politiikkaa.

Yhtä korkean tason vierailu Taiwanissa on nähty viimeksi vuonna 1997. Ero 25 vuoden takaiseen vierailuun on merkittävä, sillä Kiina on nykyisin paljon vahvempi sotilaallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Myös ajankohta on hankala.