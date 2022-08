Lankamaan erikoiskoe peruttiin katsojien kurittomuuden takia – AKK:n toimitusjohtaja: "Poikkeuksellista rallien historiassa"

Suomen MM-ralli on keräsi eilen illalla ennätysyleisön Jyväskylän Harjulle , jopa liki 20 000 ihmistä seurasi legendaarista erikoiskoetta.

Menneinä viikkoina on kuitenkin kritisoitu kolmen venäläisen kuljettajan osallistumista MM-ralliin. Keskustelu on ollut kiivasta myös sosiaalisessa mediassa, mikä on saanut useat tahot reagoimaan.