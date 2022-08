Ensihoitaja kieltäytyi kolmannesta koronarokotteesta ja jäi pois töistä – nyt Niina Kopola odottaa tietoa "pakkorokotuslain" jatkosta

Tartuntatautilain 48a-pykälä on voimassa tämän vuoden loppuun. STM:n ylijohtaja Satu Koskela kertoo, että toistaiseksi valmisteilla ei ole esitystä pykälän voimassaolon jatkamiseksi.

Ministeriöllä ei ole tarkempaa tietoa siitä, moniko sote-työntekijä on ollut tänä vuonna syrjässä esimerkiksi potilastyöstä lakipykälän käyttöönoton seurauksena.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén arvioi Ylelle, että määrä on marginaalinen.

"Koen hankalaksi pakon"

Nivalassa asuva Niina Kopola on työskennellyt ensihoitajana noin kahdeksan vuotta.

Kun koronarokotteet tulivat viime vuonna saataville, Niina Kopola kävi ottamassa kaksi rokotetta. Yle on nähnyt rokotustodistuksen. Kopolan mukaan hän ajatteli, että rokottautumalla tartunnat saadaan laskuun ja yhteiskunta rullaamaan.

Niina Kopolan mukaan hoitotyöntekijöilläkin tulisi olla oikeus päättää, mitä hoitoja he itse ottavat vastaan.

Kopola kertoo, ettei periaatesyistä käynyt ottamassa työnantajansa edellyttämää kolmatta rokotetta ja on sen takia ollut osan keväästä pois töistä.

Lindén: "Olen luottanut täysin THL:n arvioon"

Ministeri Aki Lindén sanoo, että rokotepykälä-asiaa on pohdittu hallituksen koronaministeriryhmässä kevään aikana.

Lindénin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kysyttäessä arvioinut toistuvasti, että lakipykälälle on perusteita, sillä rokotettu on kuitenkin vähemmän tartuttava.