Tampereen sähkölaitos lopetti kohutut öljyhankinnat Venäjältä, sanoo tehneensä virhearvion

Tampereen sähkölaitos on lopettanut kohutut öljyn hankinnat Teboililta. Yritys kertoo lopettaneensa toimitukset maanantaina.

Maakaasu jouduttiin sähköyhtiössä korvaamaan kaukolämmön tuotannossa öljyllä, sillä kaasun saatavuudesta ei ole varmuutta. Maakaasun toimittaminen Venäjältä on loppunut, minkä takia yhtiö joutui turvautumaan muihin vaihtoehtoihin.

– Yhtiö on tehnyt virhearvion hankkiessaan öljyä Teboililta ja olemme ryhtyneet välittömiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi, toteaa Tampereen sähkölaitoksen hallituksen puheenjohtaja Marjut Ontronen tiedotteessa.

– Teboilin toimitussopimus on nyt päätetty, eikä öljyä Teboililta meille enää tule. Pyrimme saamaan korvaavat sopimukset tämän viikon kuluessa, vahvistaa toimitusjohtaja Jussi Laitinen .

Laitinen kertoo, että hankintaa valmisteltiin jo viime viikolla. Lähipäivinä on tarkoitus saada tarjouksia. Tarjouksia on jo tullut, mutta siitä ei vielä ole päätöstä.

– Teboilin öljyä ehti tulla vähän yli 3 500 kuutiota. Tämä osuus on 1,5 prosenttia kaukolämmön energiamäärästä, Laitinen sanoo.

Lisäksi rakenteilla on Lielahteen suuri sähkökäyttöinen kattila. Sitä on tarkoitus käyttää viikonloppuisin tai öisin, kun sähkön hinta on alempi.