Nuorten itsetuhoisuus voi oireilla monella eri tavalla – perheiden on vaikea saada oikeanlaista apua

Nuorten itsetuhoisuus on paljon muutakin kuin viiltelyä, itsemurhayrityksiä tai itsemurhia. Tuoreen Tampereen yliopistossa tehdyn väistökirjatutkimuksen mukaan suomalaisnuorten itsetuhoisuus ilmenee monimuotoisesti.

Itsetuhoisuuden taustalla monia syitä

Miettisen mukaan kaikista vaarallisinta on, jos oma vanhempi osoittaa välinpitämättömyyttä nuoren huolia kohtaan.

Perheiden avun tarve on suuri

Palvelut ovat tutkimuksen mukaan myös riittämättömiä ja tietoa niistä on huonosti saatavilla. Pahimmillaan nuoren itsemurhayrityksen tai itsemurhan jälkeen muu perhe jäi kokonaan ilman apua.

Nuorten tilanne huolestuttaa

Tiina Maria Miettinen on työskennellyt pitkään psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten parissa. Hän kertoo olevansa huolissaan nuorten tilanteesta. Toisaalta on hyvä, että asia on ollut esillä viime vuosina paljon.