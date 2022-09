Asta Lepän kolumni: Mistä johtuu ilmastonmuutoskeskustelun aggressiivisuus?

Olenkiinnittänyt viime aikoinahuomiota siihen, miten tulehtuneeksi ja aggressiiviseksi some-keskustelu ilmastonmuutoksesta on muuttunut. Se on hälyttävää ja omituistakin, sillä minusta niin sanottu ilmastonmuutosdenialismi näyttäisi olevan monelta osin tuontitavaraa rapakon takaa.

Jo 70-luvulta saakka Suomea on luonnehdittu “Euroopan amerikkalaisimmaksi maaksi”. Muoti, keskustelunaiheet ja maailmankuva on omaksuttu usein rapakon takaa eurooppalaisten naapurimaiden asemesta – ja niin tuntuu olevan yhä. Siksi täkäläisessä populismissakin on amerikkalainen aromi. Kärjistyneimmillään se on ilmennyt esimerkiksi epäilyinä vaalitulosten väärentämisestä Trump-tyyliin, vaikka Suomessa on vallinnut aina vankka luottamus viranomaisiin.

Myös ilmastodenialismissa haiskahtaa tuontitavaran vieraus. EVA:n vuoden 2021 tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vielä 15 vuotta sitten 87 prosenttia perussuomalaisista uskoi väitteeseen “ilmastonmuutos on aikamme suurin tulevaisuuden uhka”, mutta tutkimuksessa luku oli romahtanut 31 prosenttiin. Tismalleen sama muutos (siirryt toiseen palveluun) on tapahtunut valtameren toisella puolella.

Yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteet peittyvät älämölön ja kissanhännänvedon alle, jossa tapellaan, kuka on oikeassa ja kuka väärässä.

Nykyisessä ilmapiirissä yhä useampi kysymys politisoidaan. Miltei asialla kuin asialla vedetään rajoja “meidän” ja “heidän” välille – ja myös tieteestä on tullut sellainen. Onneksi valtaosa suomalaisista on sentään toista mieltä, jo ennen koronaa peräti 77 prosenttia luotti yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Myös ilmastokysymyksen politisoituminen tuli ilmi EVA:n tutkimuksessa.

Tämä on outoa monessakin mielessä. Miksi ilmastotiede olisi erilaista kuin muu tiede? Mikä juuri siinä ärsyttää ihmisiä niin, että he reagoivat ilmastonmuutosta koskeviin uutisiin ja raportteihin nauruemojeilla ja täyttävät nettipalstat kiukkukommenteilla? Allekirjoittaahan liki koko tiedeyhteisö (siirryt toiseen palveluun) sen, että ilmaston nopea lämpeneminen on ennen muuta ihmisen aiheuttama ilmiö.

Amerikassa vaikuttaa kuitenkin tiedeyhteisöä mahtavampia voimia – bisnesvoimia. Sikäläinen energiateollisuus on lobannut (siirryt toiseen palveluun) iät ja ajat miljoonilla dollareilla konservatiivisia voimia ja onnistunut sekä kylvämään epäsopua ja epäilystä että politisoimaan klimatologian.

Mielenkiintoista on tämäkin: osa ilmastonmuutokseen kielteisesti suhtautuvista vastustaa henkeen ja vereen “Big Pharmaa”, toisin sanoen lääketeollisuutta ja rokotuksia. Samaan aikaan he puolustavat yhtä maailman suurinta teollisuudenalaa: tänä vuonna energiateollisuuden globaalien investointien on arvioitu kohoavan 2,4 biljoonaan dollariiin saakka (siirryt toiseen palveluun).

Moiset ristiriidat kertovat vahvistusharhasta (siirryt toiseen palveluun), jossa järki jää usein toiseksi.

Jo pitkään käynnissä on ollut niin sanottu kulttuurisota, niin dramaattiselta kuin tämä ehkä kuulostaa. Sosioekonomiset konfliktit eivät tunnu hetkauttavan ihmisiä enää samassa määrin kuin sosiokulttuuriset erot. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteet peittyvät älämölön ja kissanhännänvedon alle, jossa tapellaan, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Nykyisessä yksilökeskeisessä kulttuurissa olennaisinta on kyetä asettumaan häpeän ja kunnian akselin jälkimmäiseen päähän.

Ilmastonmuutoskysymyksessä korkeasti koulutettu kulttuurinen yläluokka tukeutuu tieteeseen. Mediassa siteerataan akateemisella kielellä puhuvia asiantuntijoita, jotka kertovat kuin saarnastuolista, miten yksilön pitää supistaa kulutustaan. Rikkaat puolestaan ratkaisevat ympäristökysymykset ostamalla ekotuotteita kuten Tesloja – ja sen jälkeen, kun vesi on noussut, muuttamalla vuoristoon.

Matalammin koulutetulle tai vähemmän varakkaalle väestönosastolle jää keinoksi usein vain aggressiivinen vastaanpano somessa ja nettipalstoilla.

Samalla tilanteen todelliset syyt ja syylliset ovat liuenneet näkyvistä.

Nykyihmiset ovat niin kyllästettyjä vallitsevaan ideologiaan, etteivät edes huomaa asiantilaa. Sillä olipa ihmisen puoluekanta mikä tahansa, hän elää markkinadoktriinin alaisuudessa – toisin sanoen että talouden pitää kasvaa ja ihmisen kuluttaa (siirryt toiseen palveluun), jotta hän täyttäisi velvollisuutensa kansalaisena ja säilyttäisi ihmisarvonsa.

Tätä eetosta jokaisen päähän on taottu pienestä pitäen. Sitä paitsi suomalainen hyvinvointivaltio pysyy pystyssä saman talousjärjestelmän turvin. Ristiriita on yksittäiselle ihmiselle ratkaisematon.

Mahdotonta tilannetta ratkotaan tappelemalla somessa ja vetämällä jakolinjoja, koska muuta keinoa ei ole.

Vasta kun ihmiset havahtuvat ja pyrkivät keskinäisen nokittelun ja rähinän asemesta systeemiseen muutokseen, voi luonnontuhon edes teoriassa pysäyttää.

Asta Leppä

Kirjoittaja muistelee 70-luvun lumitalvia ja kristallinkirkkaita merivesiä.