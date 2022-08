Toimitusjohtaja Pekka Vauramo vastaa syytöksiin: Metso Outotec on noudattanut täysimääräisesti Venäjän vastaisia pakotteita

– Olemme tehneet kaikista asiakkaista ja kaikkiin toimituksiin liittyen sanktioselvitykset. On tehty omat sisäiset selvitykset ja on käytetty ulkopuolisia kansainvälisiä lakifirmoja, jotka ovat katsoneet nämä sanktiot eri lainsäädäntöjen näkökulmasta, Vauramo sanoo.

Vauramon mukaan yhtiö on jatkanut toimituksia vain sellaisille asiakkaille, joita ei ole sanktioitu. Toimituksia on jatkettu niiden sitoumusten mukaan, joita on asiakkaiden kanssa sodan syttymisen jälkeen tehdyissä alasajosopimuksissa.

– Meillä on ollut lukuisia sopimuksia siellä, jotka on tietysti tehty ennen sodan puhkeamista. Sitä mukaa kun uusia sanktioita on tullut, tilannetta on päivitetty ja toimituksia on jatkettu alasajosopimusten mukaisesti, sikäli kun sanktiot ja muut vientisäädökset ovat sen mahdollistaneet.